Відео: Адвокат Шевчук закликав Бахматова піти у відставку після образ ветерана

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Адвокат Олексій Шевчук 21 жовтня закликав голову Деснянської районної державної адміністрації Києва Максима Бахматова подати у відставку після його публічних образ на адресу ветерана Олега Симороза. Юрист також звернувся до президента Володимира Зеленського із запитанням, коли посадовця буде звільнено.

Свою позицію Шевчук виклав у відеозверненні, опублікованому в Telegram. Він заявив, що не в усьому погоджується з поглядами Симороза, зокрема щодо протестів без конкретних пропозицій, однак вважає неприпустимими особисті образи на адресу ветерана.

За словами адвоката, публічна поведінка Бахматова свідчить про брак професійних аргументів у дискусії. Шевчук також підтримав критику Симороза щодо компетентності голови Деснянського району.

«Якщо вже голова району почав ображати ветеранів, то коли його знімуть?» — заявив адвокат, звертаючись до президента України.

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Окремо Шевчук згадав про минулу діяльність Бахматова, стверджуючи, що той реєстрував в Україні російське представництво Comedy Club. На думку юриста, ця обставина також потребує уваги з огляду на посаду, яку нині обіймає Бахматов.

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Наприкінці звернення адвокат прямо закликав очільника Деснянської РДА написати заяву про звільнення.

Раніше адвокат Шевчук заявив про схему збагачення на угодах у ВАКС та закликав суддів протистояти системі.

Окрім того, Шевчук заявив про спроби тиску на суддів з боку Романа Маселка та звинуватив його у втручанні в судовий процес.

Раніше Олексія Шевчука включили до переліку адвокатів Міжнародного кримінального суду.

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