Відео: Адвокат Шевчук закликав Зеленського звільнити голову Деснянської РДА Бахматова

0:00 / 0:00

Адвокат Олексій Шевчук звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням оцінити роботу очільника Деснянської районної державної адміністрації Києва Максима Бахматова та розглянути можливість його звільнення. На думку юриста, поведінка посадовця та його публічні заяви не відповідають вимогам воєнного часу.

Своє звернення Шевчук оприлюднив 3 листопада на сторінці у Facebook. Він пояснив, що питання стосується безпеки сотень тисяч мешканців одного з найбільших районів столиці.

Окреме занепокоєння адвоката викликає те, що висловлювання Бахматова, за його оцінкою, можуть використовувати російські інформаційні ресурси. Шевчук наголосив, що під час повномасштабної війни будь-які дії представників влади, які можуть стати інструментом російської пропаганди, мають отримувати належну оцінку.

Юрист також згадав минуле Бахматова, пов’язане з розвитком в Україні проєкту Comedy Club, однак підкреслив, що зараз ідеться не про попередню діяльність посадовця, а про його відповідність нинішній посаді.

undefined

Шевчук заявив, що звертається до президента як киянин, який постійно перебуває у столиці та бачить наслідки російських атак. За його словами, керівник такого району має бути професійним, дисциплінованим і усвідомлювати відповідальність за безпеку цивільного населення.

У зверненні адвокат попросив Зеленського ініціювати невідкладну оцінку діяльності Максима Бахматова та розглянути питання його заміни відповідно до законодавства. На цю посаду він запропонував призначити компетентну людину, бажано військового з досвідом служби, управління та організації оборони, евакуації й захисту населення.

До цього адвокат Шевчук закликав Бахматова піти у відставку після образ ветерана.

Раніше адвокат Шевчук заявив про схему збагачення на угодах у ВАКС та закликав суддів протистояти системі.

Окрім того, Шевчук заявив про спроби тиску на суддів з боку Романа Маселка та звинуватив його у втручанні в судовий процес.

Олексія Шевчука включили до переліку адвокатів Міжнародного кримінального суду.

Читай нас у