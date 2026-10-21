Відео: Адвокати Тетяни Крупи посперечалися із суддею у ВАКС

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Підготовче засідання у справі родини колишньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи у Вищому антикорупційному суді супроводжувалося гострою суперечкою між суддею Денисом Коваленком та адвокатами обвинувачених.

Сторона захисту заявляла про порушення процесуальних прав, наполягала на розгляді своїх аргументів і повторно порушувала питання про відвід судді.

Захисники висловлювали претензії до організації попередніх засідань, зокрема через умови участі з укриття та якість технічного зв'язку. Вони стверджували, що це ускладнює повноцінну участь у процесі. Суд, зі свого боку, зазначав, що учасники можуть бачити й чути одне одного через відеоконференцію, а також користуватися власними технічними засобами.

Окремою темою стали заяви про відвід судді. Захист ставив під сумнів дії Коваленка та наполягав на необхідності розглянути свої аргументи. Суддя повторні заяви про відвід залишав без розгляду, вказуючи, що незгода з його процесуальними рішеннями сама по собі не є підставою для усунення від розгляду справи.

Під час однієї із суперечок адвокат заявив, що суддя порушує права сторони захисту та не дає належно викласти позицію. Коваленко відповів, що вже ухвалив рішення щодо відповідної заяви й не дозволить повертатися до її обговорення.

«Суд прийняв рішення. Крапка», – заявив суддя.

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Після продовження суперечки Коваленко попередив захисника Станіслава Пелюка про необхідність дотримуватися порядку в залі судового засідання та беззаперечно виконувати розпорядження головуючого. Адвокат натомість наполягав, що суд має вислуховувати аргументи сторони захисту.

Суперечки виникали й навколо участі обвинуваченого Олександра Крупи в засіданні дистанційно. Захист просив дозволити йому долучатися з Хмельницького, посилаючись на обставини участі в процесі. Суддя вказував на недостатнє обґрунтування окремих аргументів, але зрештою дозволив Крупі взяти участь у цьому засіданні онлайн.

Попри конфлікти, суд продовжив розгляд підготовчих питань. Зокрема, він відмовив у клопотанні захисту про закриття кримінального провадження щодо Олександра Крупи через закінчення строків досудового розслідування.

Про це повідомляє кореспондент Главкому із засіданння зали суду.

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