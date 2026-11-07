Відео: Буданов оштрафований за російську мову під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці

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Мовна омбудсменка Олена Івановська повідомила, що за використання російської мови під час спілкування з мешканцями Петропавлівської Борщагівки голова Офісу президента Кирило Буданов сплатить штраф.



«Закон про мову існує для того, щоб працювати, а не щоб розколювати суспільство чи ставати приводом для нескінченних хейт-штормів. У цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено», - повідомила Івановська.

Зокрема вона наголосила на тому, що:

1. Державний контроль триває відповідно до встановленого порядку.

2. Комунікація з фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля.

3. Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції.

4. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки.

Про це Івановська написала на своїй сторінці у Facebook

Розмір штрафу від 3 400 до 6 800 грн.

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