Відео: Донька Ольги Сумської влаштувала тренування з маминим песиком на животі

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24-річна донька акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка Ганна Борисюк поділилася новим відео у своєму Instagram. Дівчина, яка нечасто публікує дописи в соцмережах, показала незвичний момент зі свого тренування.

У відео, опублікованому в Instagram-stories, компанію їй склала улюблениця мами — чихуахуа Джессіка. Поки Ганна лежачи на лаві витискала штангу від грудей, собачка спокійно сиділа в неї на животі.

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Дівчина виклала в сторіс відео з тренування.

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