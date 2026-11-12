Відео: Донька Ольги Сумської влаштувала тренування з маминим песиком на животі
0:00 / 0:00
24-річна донька акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка Ганна Борисюк поділилася новим відео у своєму Instagram. Дівчина, яка нечасто публікує дописи в соцмережах, показала незвичний момент зі свого тренування.
У відео, опублікованому в Instagram-stories, компанію їй склала улюблениця мами — чихуахуа Джессіка. Поки Ганна лежачи на лаві витискала штангу від грудей, собачка спокійно сиділа в неї на животі.
Дівчина виклала в сторіс відео з тренування.
Ванна з водою і зарядна станція — Сумська поділилася своїми лайфхаками на час відключень.
Ольга Сумська показала, як ховалася під час нічної атаки Росії на Київ.