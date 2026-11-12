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Відео: Донька Ольги Сумської влаштувала тренування з маминим песиком на животі

UA NEWS 12 Листопада 2026 16:23
Відео: Донька Ольги Сумської влаштувала тренування з маминим песиком на животі
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24-річна донька акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка Ганна Борисюк поділилася новим відео у своєму Instagram. Дівчина, яка нечасто публікує дописи в соцмережах, показала незвичний момент зі свого тренування.

У відео, опублікованому в Instagram-stories, компанію їй склала улюблениця мами — чихуахуа Джессіка. Поки Ганна лежачи на лаві витискала штангу від грудей, собачка спокійно сиділа в неї на животі.

Дочка Сумської жме штангу
Джессі контролює правильність виконання вправи

Дівчина виклала в сторіс відео з тренування.

Ванна з водою і зарядна станція — Сумська поділилася своїми лайфхаками на час відключень.

Ольга Сумська показала, як ховалася під час нічної атаки Росії на Київ.

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