Відео: Евакуйованим жителям Олешок виплачують по 100 тисяч гривень

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Українці, яким вдалося виїхати з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, отримують одноразову допомогу в розмірі 100 тис. грн на першочергові потреби.

Кошти можна використати на придбання одягу, ліків та інших необхідних речей.

Крім того, переселенцям компенсують оренду житла протягом трьох місяців. Це окремий вид підтримки, організований у межах проєктів Національного товариства Червоного Хреста України.

⚡️ Людям з Олешок надають по 100 тис. гривень на першочергові потреби та оплачують оренду житла на три місяці, - омбудсмен Лубінець Евакуйовані з Олешок громадяни можуть отримати гроші на одяг, медикаменти та інші необхідні речі. Допомогу надають у межах проєктів Національного товариства Червоного Хреста України. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 13, 2026

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, допомогу координує його інституція спільно з державними органами. Також евакуйованим надають медичну та психологічну підтримку.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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