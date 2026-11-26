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Ініціативу планують завершити у 2027 році, повідомила перша леді України Олена Зеленська. Вона не уточнила подробиць майбутнього проєкту.

«Скажу по секрету, що в нас є проєкт, який стосується позашкільної освіти. Я поки що не буду розкривати всіх деталей, тому що він виявився складнішим, ніж ми очікували. Але, сподіваюся, ми зможемо про це сказати наступного року, коли ми його завершимо», – сказала вона, відповідаючи на запитання кореспондента агентства «Інтерфакс-Україна», під час презентації дослідження «Індекс майбутнього 2026. Дослідження факторів розвитку талантів в Україні».

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Зеленська також звернула увагу, що можливості для занять дітей після уроків можуть створюватися безпосередньо в школах. За її словами, дитині може бути комфортніше залишатися у звичному шкільному середовищі, щоб займатися баскетболом, волейболом або малюванням.

Перша леді зазначила, що очікувала вищого показника щодо кількості населених пунктів, у яких є заклади позашкільної освіти, за результатами дослідження «Індекс майбутнього 2026».

Згідно з дослідженням, заклади позашкільної освіти є лише у 12,5% населених пунктів України, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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