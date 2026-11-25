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Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко, якого підозрюють у корупції, ризикує повернутися під варту, якщо не внесе заставу повторно. У САП пояснили, що попередню суму застави передадуть АРМА, після чого підозрюваному можуть обрати новий запобіжний захід.

Про це в інтерв'ю УП розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

Наприкінці серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП опублікували розслідування «Форест Гамп», у межах якого правоохоронці виявили, що заставу за Галущенка у розмірі 150 млн грн внесли незаконно.

Розслідування у справі ще триває – достеменно невідомо, звідки саме походили кошти, внесені за Галущенка.

Водночас 23 листопада апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила скаргу прокуратури та вирішила передати внесені кошти до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«Коли буде виконане це рішення, вважатиметься, що застава, яка визначена як міра запобіжного заходу, не внесена», – каже Клименко.

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Він додає, що після списання коштів з рахунку ВАКС Галущенко матиме 5 днів на повторне внесення застави.

Після закінчення цього строку НАБУ та САП зможуть звернутися до ВАКС із клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Зокрема Галущенка можуть знову відправити під варту.

Джерело: Укрправда

Нагадаємо, Галущенко може знову опинитися в СІЗО через справу Форест Гамп.

В межах антикорупційної спецоперації «Форест Гамп» у заступниці керівника ОП Ірини Мудрої також проходять обшуки.

НАБУ та САП оприлюднили записи прослуховувань на тлі антикорупційної спецоперації Форест Гамп.

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