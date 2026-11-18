0:00 / 0:00

У середу, 18 листопада, за ініціативою народного депутата Олексія Гончаренка у Київраді розпочалося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради (ТСК) щодо порушення законодавства у сфері оборони та корупційних правопорушень. На нього був запрошений генерала СБУ Сергій Дука. Про це повідомляє кореспондент UA.News із місця події.

Під час засідання генерал Дука заявив, що вважає правдивими матеріали, оприлюднені колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком щодо Семена Кривоноса. За словами Дуки, саме його підрозділ виявив обставини ймовірного фіктивного всиновлення дитини, яке, за версією слідства, допомогло Кривоносу уникнути кримінальної відповідальності.

«Усі матеріали супроводжували. Я можу впевнено заявити, що все, що там виклав колишній генеральний прокурор, — це чиста правда», — сказав Дука.

Він пояснив, що йдеться про провадження щодо ймовірного підкупу студентів, у якому фігурував Кривонос. За версією, яку виклав генерал, щоб уникнути кримінальної відповідальності, той нібито використав документи про батьківство щодо дитини, яка не була його біологічною дитиною. Це дало змогу домогтися звільнення від відповідальності за амністією.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-5945.mp4

Дука також заявив, що саме його підрозділ виявив ці обставини. За його оцінкою, це сталося навесні або влітку 2025 року.

Під час засідання генерал Дука заявив, що не змушував співробітників Служби безпеки збирати кошти для його звільнення під заставу. Водночас він поставив під сумнів дії антикорупційних органів, які, за його словами, оприлюднили списки співробітників СБУ, після чого їм почали телефонувати журналісти.

Додамо, що під час засідання Тимчасової слідчої комісії генерал Дука заявив, що між Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро немає протистояння. За його словами, НАБУ чинить тиск на політичне керівництво держави.

Нагадаємо, генерал Сергій Дука зʼявився на засідання та відповідав на певні питання. Зокрема під час засідання Дука заявив, що дивився інтерв'ю з «Мексиканцем», однак особисто з ним не знайомий..

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

Раніше фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін, відомий як «Мексиканець», дав інтерв'ю блогеру Василю Тимошенко, в якому розповів про місячний оборот кол-центрів, їх загальну кількість в Україні та необхідність кришування такого бізнеса.

Також Буркін розповів, за якими видами шахрайства діляться кол-центри в Україні. За його словами, кол-центри діляться на 5-6 гілок за родом занять. Це могли бути кол-центри, які працювали по банках, це як раз кол-центри, які обманюють бабусь-дедусів. Це могли бути кол-центри, які працюють по форексам. Це не обман, але тут шукають авантюристів, які хочуть швидкого заробітку. Це кол-центри по гадалкам. Кол-центри по торгівлі бадами, кол-центри по пірамідам, це кол-центри по поверненню інвестицій.

Окрім того, «Мексиканець» підтвердив свій голос на записах та пояснив слова про напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. «Денис Бігус не отримав жодної погрози на свою адресу. Відносно Дениса Бігуса не було вжито ніяких дій. Мало, що я кажу в приватних бесідах з ким би то не було», — заявив співрозмовник Василя Тимошенко.

Нагадаємо, журналіста Бігуса планували облити кислотою через розслідування про наркошопи U420. У середу, 4 листопада, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов фігурантів справи U420, під час яких вони обговорювали можливість фізичної розправи над журналістами, які висвітлювали діяльність мережі магазинів. Зокрема, йшлося про напад із використанням кислоти на журналіста Дениса Бігуса через матеріал про наркошопи U420.

Читай нас у