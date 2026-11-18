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У середу, 18 листопада, за ініціативою народного депутата Олексія Гончаренка у Київраді розпочалося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради (ТСК) щодо порушення законодавства у сфері оборони та корупційних правопорушень. На нього був запрошений генерала СБУ Сергій Дука. Про це повідомляє кореспондент UA.News із місця події.

Під час засідання генерал Дука заявив, що не змушував співробітників Служби безпеки збирати кошти для його звільнення під заставу. Водночас він поставив під сумнів дії антикорупційних органів, які, за його словами, оприлюднили списки співробітників СБУ, після чого їм почали телефонувати журналісти.

Звертаючись до народного депутата Олексія Гончаренка, Дука наголосив, що під час перебування в СІЗО не мав засобів зв'язку та не знав, як саме організували збір грошей.

«Ніхто нікого не змушував збирати ці кошти», — заявив він.

Генерал пояснив, що протягом шести з половиною років працював із колективом, разом із колегами зустрів повномасштабну війну та виконував завдання під час бойових операцій, зокрема на Херсонському напрямку. За його словами, саме товариські стосунки та взаємна підтримка могли стати підґрунтям для збору коштів.

«Як вони це організовували, я не знаю. Але мені дуже приємно. Я ще раз вдячний усім, хто допоміг мені вийти під заставу», — сказав Дука.

Окремо він звернувся до представників ВАКС, САП і НАБУ із запитанням, навіщо, за його словами, було оприлюднено списки співробітників СБУ. Дука зазначив, що після цього журналісти почали телефонувати цим людям із запитаннями, та наголосив на ризиках такого розголошення під час війни.

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Додамо, що під час засідання Тимчасової слідчої комісії генерал Дука заявив, що між Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро немає протистояння. За його словами, НАБУ чинить тиск на політичне керівництво держави.

Нагадаємо, генерал Сергій Дука зʼявився на засідання та відповідав на певні питання. Зокрема під час засідання Дука заявив, що дивився інтерв'ю з «Мексиканцем», однак особисто з ним не знайомий..

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

Раніше фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін, відомий як «Мексиканець», дав інтерв'ю блогеру Василю Тимошенко, в якому розповів про місячний оборот кол-центрів, їх загальну кількість в Україні та необхідність кришування такого бізнеса.

Також Буркін розповів, за якими видами шахрайства діляться кол-центри в Україні. За його словами, кол-центри діляться на 5-6 гілок за родом занять. Це могли бути кол-центри, які працювали по банках, це як раз кол-центри, які обманюють бабусь-дедусів. Це могли бути кол-центри, які працюють по форексам. Це не обман, але тут шукають авантюристів, які хочуть швидкого заробітку. Це кол-центри по гадалкам. Кол-центри по торгівлі бадами, кол-центри по пірамідам, це кол-центри по поверненню інвестицій.

Окрім того, «Мексиканець» підтвердив свій голос на записах та пояснив слова про напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. «Денис Бігус не отримав жодної погрози на свою адресу. Відносно Дениса Бігуса не було вжито ніяких дій. Мало, що я кажу в приватних бесідах з ким би то не було», — заявив співрозмовник Василя Тимошенко.

Нагадаємо, журналіста Бігуса планували облити кислотою через розслідування про наркошопи U420. У середу, 4 листопада, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов фігурантів справи U420, під час яких вони обговорювали можливість фізичної розправи над журналістами, які висвітлювали діяльність мережі магазинів. Зокрема, йшлося про напад із використанням кислоти на журналіста Дениса Бігуса через матеріал про наркошопи U420.

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