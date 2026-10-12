Відео: Ігор Ласточкін танцем у бліндажі закрив збір на пікап для ЗСУ

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Український актор, гуморист і військовослужбовець Ігор Ласточкін закрив збір коштів на пікап для своєї бригади завдяки відео з імпровізованим танцем у бліндажі. Воїн виконав танець у військовій формі та спорядженні під популярний у соцмережах трек, опублікувавши заклики долучитися до фінансової допомоги підрозділу.

Ролик зібрав понад 200 тисяч переглядів та викликав активний відгук серед користувачів і представників українського шоу-бізнесу. Потрібну суму на автомобіль вдалося акумулювати за один день, після чого захисник оновив допис із закликом призупинити перерахунок коштів у зв'язку з повним закриттям збору.

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Ласточкін приєднався до лав Збройних сил України у лютому 2025 року та наразі продовжує службу на фронті.

Джерело: Instagram-сторінка Ігоря Ласточкіна.

Актор і гуморист Ігор Ласточкін, відомий за «Лігою сміху» та «Танцями з зірками», долучився до Збройних сил у лютому 2025 року. Спочатку він був оператором FPV-дронів у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», а згодом став офіцером і командиром взводу безпілотних систем.

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