Відео: Із Олешок врятували понад сотню тварин: омбудсман розповів про їхню долю

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Під час гуманітарної місії з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині вдалося евакуювати 105 тварин. Із них 90 взяла під опіку команда зоозахисної організації UAnimals.

Серед врятованих є коти, собаки та четверо папуг. Особливу увагу привернув пес на ім’я Єнот: спочатку його сприймали за справжнього єнота, однак згодом з’ясувалося, що це собака з незвичайною кличкою.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що після прибуття тварини отримали необхідну ветеринарну допомогу.

Тваринам у важчому стані призначили лікування: серед котів та собак є ті, кому потрібні операції, видалення зубів, гриж та інші необхідні маніпуляції. Зокрема, тваринам проводять стерилізацію та видаляють пухлини – за згодою власників. Також оформлюють ветеринарні паспорти, яких у багатьох раніше їх не було.

“24 тваринам уже завершили лікування та повернулися до своїх господарів. Моя команда на власні очі побачила одну з таких зустрічей. Собаки Рей, Воля та Каскад знову поруч зі своїми людьми. До речі, Каскад – пес сусідів родини, якого також не залишили напризволяще й забрали з Олешків”, – поділився Лубінець.

Ще одна врятована собака була вагітною. Вона пережила складну дорогу та навіть переліт літаком, а вже після порятунку народила чотирьох цуценят.

Шість котів із Олешок евакуювали через Дніпро дроном.

Військовослужбовці Національної гвардії України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони провели другу успішну операцію з доставки майже чотирьох тонн гуманітарної допомоги жителям міста Олешки за допомогою безпілотників.

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