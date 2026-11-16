Відео: Із тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати 16 українців

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16 листопада із тимчасово окупованих територій України евакуювали 16 людей. Більшість із них — люди старшого віку. Найстаршому з евакуйованих виповнилося 86 років.

«На підконтрольну Україні територію повернулися 16 громадян, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Більшість із них - люди старшого віку, які через тяжкі захворювання та обмежену мобільність потребували сторонньої допомоги під час евакуації», - розповів Лубінець.

Він наголосив, що йдеться саме про евакуацію з ТОТ, а не гуманітарну місію. «Офіс Омбудсмана організовує такі переміщення спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Щиро вдячний МКЧХ за співпрацю, підтримку та участь у порятунку українських громадян, які через вік і стан здоров'я особливо вразливі», - сказав уповноважений з прав людини.

Він зауважив, що серед евакуйованих цього разу - люди з наслідками інсультів, онкологічними та серцево-судинними захворюваннями, діабетом, порушеннями рухових функцій. Дехто не може самостійно пересуватися, потребує постійного догляду, кисневої підтримки та регулярного приймання ліків.

«Найстаршій евакуйованій жінці - 86 років. Вона народилася 6 січня 1940 року. Також серед повернутих - чоловіки 1942 року народження, яким нині по 84 роки», - зазначив Лубінець.

Окремо він розповів історію евакуйованого подружжя, яке роками жило в окупації та чекало на можливість повернутися додому. «Чоловік переніс інсульт, має інвалідність III групи, нестабільну стенокардію та порушення мовлення. Жінка має інвалідність II групи, церебросклероз III стадії та онкологічне захворювання молочної залози. Останнім часом у неї також погіршився стан серцево-судинної системи. Увесь цей час вони не бачили своїх дітей, які виїхали на тимчасово окуповану територію. Подружжя розповідало, що через окупацію не могло отримувати належну медичну допомогу та купувати необхідні препарати. Ліки коштували тисячі рублів, а частина з них була простроченою», - сказав омбудсман.

За його словами, попри постійний російський тиск, примусову паспортизацію та спроби нав'язати населенню російську ідентичність, вони намагалися зберегти свою українськість, розповідали про постійне так зване «виховання» місцевих жителів росіянами, перевиховання дітей та випадки, коли російські військові заселялися в українські домівки. «Тепер вони на підконтрольній Україні території», - підсумував Лубінець.

Він наголосив, що кожна така евакуація - це можливість для українців залишити окупацію, отримати необхідну медичну допомогу та нарешті бути поруч із рідними.

Про це у Фейсбуці повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що Із Краматорської громади за рік евакуювали понад 55 тисяч людей.

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