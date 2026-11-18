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Кіберзлочинці телефонували співробітникам підприємств, представлялися ІТ-фахівцями та за допомогою голосових повідомлень, згенерованих штучним інтелектом, отримували доступ до корпоративних мереж. За даними Нацполіції, щонайменше 28 компаній уже перерахували угрупованню понад 40,5 млн доларів викупу, а остаточну суму збитків ще встановлюють.

Про викриття міжнародного хакерського угруповання розповів виконувач обов'язків голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

За даними слідства, зловмисники використовували власну платформу з голосовими повідомленнями, створеними за допомогою штучного інтелекту. Видаючи себе за представників ІТ-підтримки, вони обманом отримували доступ до внутрішніх мереж компаній. Після цього викрадали та шифрували дані, блокували роботу підприємств і вимагали мільйонні викупи.

«Ми встановили щонайменше 28 компаній, які перерахували хакерам понад 40,5 мільйона доларів викупу — близько 1,8 мільярда гривень в еквіваленті. Це вже сплачені гроші. Остаточний розмір збитків ще встановлюємо», — повідомив Цуцкірідзе.

Кіберполіцейські та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції документували діяльність угруповання понад два роки спільно з Федеральним бюро розслідувань США (ФБР).

За інформацією правоохоронців, до організації входять щонайменше 27 осіб із різних країн. Пов'язана з нею ширша структура налічує понад 60 учасників у восьми юрисдикціях.

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У межах міжнародної операції правоохоронці провели 66 обшуків у Києві та 11 областях України. Під час слідчих дій вилучили комп'ютерну техніку, майже 370 тисяч доларів і 20 тисяч євро готівкою.

Чотирьом ключовим учасникам угруповання повідомили про підозру. Усі вони перебувають під вартою. За інкриміновані злочини підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

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