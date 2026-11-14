Відео: Херсон обрав нову дату Дня міста

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Із 2027 року День міста-героя в Херсоні офіційно святкуватимуть 11 листопада – у річницю звільнення від російської окупації. Про це 14 листопада повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Ініціатива з'явилася за участі представників громадськості. Публічне обговорення тривало з 29 жовтня до 12 листопада в електронному форматі. Так проголосувати змогли й херсонці, які через постійні російські обстріли виїхали до інших регіонів України або за кордон.

В обговоренні взяли участь 2066 жителів громади. За те, щоб відзначати День міста-героя України Херсона 11 листопада, проголосували 94% учасників. За словами Ярослава Шанька, відповідне розпорядження вже підписане.

Досі Херсон відзначав День міста щороку в третю суботу вересня.

Учасники обговорення також підтримали пропозицію встановити 1 березня Днем вшанування оборонців Херсона. За неї проголосували 98%.

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Нова пам'ятна дата нагадуватиме про тих, хто на початку повномасштабного вторгнення став на захист міста. Серед них – бійці територіальної оборони, які 1 березня 2022 року прийняли нерівний бій з окупантами в Бузковому парку. Цього дня херсонці також вшановуватимуть земляків, які досі воюють у лавах Сил оборони.

«Історія Херсона – це наша спільна пам'ять. І важливо, щоб рішення про те, як її берегти та передавати наступним поколінням, ми ухвалювали разом», – наголосив Ярослав Шанько.

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