Відео: киянці загрожує довічний термін за отруєння іноземного бійця ЗСУ
У Києві правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку за підозрою в умисному вбивстві 32-річного іноземця, який раніше проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України. За даними слідства, дівчина діяла на замовлення російських спецслужб і під час зустрічі підлила чоловікові отруту в алкоголь.
Тіло загиблого без ознак життя виявили в орендованій квартирі в Оболонському районі столиці. Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стало отруєння, а контракт потерпілого із ЗСУ завершився кілька місяців тому. Оперативники карного розшуку встановили, що напередодні чоловік винайняв житло для побачення з дівчиною, з якою познайомився в інтернеті. Підозрювану розшукали в одному із селищ Черкаської області, де вона переховувалася в покинутому будинку.
За матеріалами кримінального провадження, раніше з дівчиною в месенджері зв’язався куратор російської спецслужби, запропонувавши **1 000 доларів** за виконання вбивства. Отримавши доступ до її акаунта, ворожий агент понад місяць листувався від імені киянки з військовим, схиляючи його до близьких стосунків, після чого домовився про зустріч у Києві. Напередодні побачення виконавиця забрала зі схованки пляшку з невідомою рідиною та під час зустрічі непомітно додала її в чарку потерпілого.
Чоловік помер менш ніж за годину. Увесь процес дії отрути підозрювана фіксувала на відео для звіту російським кураторам, після чого забрала гроші з кишень загиблого, замкнула квартиру та втекла. Слідчі Оболонського управління поліції повідомили затриманій про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчиненому на замовлення (п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
Джерело: Поліція Києва.
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку у Харкові. Нею виявилася місцева ІТ-фахівчиня, яка на замовлення фсб отруїла військового ЗСУ та готувала саморобні вибухові пристрої (СВП) для вчинення терактів.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала агентів ГРУ, які планували знеструмити північні регіони України.