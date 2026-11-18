0:00 / 0:00

У Києві правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку за підозрою в умисному вбивстві 32-річного іноземця, який раніше проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України. За даними слідства, дівчина діяла на замовлення російських спецслужб і під час зустрічі підлила чоловікові отруту в алкоголь.

Тіло загиблого без ознак життя виявили в орендованій квартирі в Оболонському районі столиці. Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стало отруєння, а контракт потерпілого із ЗСУ завершився кілька місяців тому. Оперативники карного розшуку встановили, що напередодні чоловік винайняв житло для побачення з дівчиною, з якою познайомився в інтернеті. Підозрювану розшукали в одному із селищ Черкаської області, де вона переховувалася в покинутому будинку.

<br />

За матеріалами кримінального провадження, раніше з дівчиною в месенджері зв’язався куратор російської спецслужби, запропонувавши **1 000 доларів** за виконання вбивства. Отримавши доступ до її акаунта, ворожий агент понад місяць листувався від імені киянки з військовим, схиляючи його до близьких стосунків, після чого домовився про зустріч у Києві. Напередодні побачення виконавиця забрала зі схованки пляшку з невідомою рідиною та під час зустрічі непомітно додала її в чарку потерпілого.

Чоловік помер менш ніж за годину. Увесь процес дії отрути підозрювана фіксувала на відео для звіту російським кураторам, після чого забрала гроші з кишень загиблого, замкнула квартиру та втекла. Слідчі Оболонського управління поліції повідомили затриманій про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчиненому на замовлення (п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Джерело: Поліція Києва.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку у Харкові. Нею виявилася місцева ІТ-фахівчиня, яка на замовлення фсб отруїла військового ЗСУ та готувала саморобні вибухові пристрої (СВП) для вчинення терактів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала агентів ГРУ, які планували знеструмити північні регіони України.

Читай нас у