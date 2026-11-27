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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький особисто поспілкувався з міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом після скандалу, що викликав суспільний резонанс. За словами глави уряду, вони обговорили ситуацію та зробили висновки з допущених помилок.

Відповідну заяву глава уряду зробив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Перед цим народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко дорікнула прем'єр-міністру відсутністю публічної реакції на ситуацію з Кімом.

«Ви ж не знаєте, у нас була особиста розмова, ми про це розмовляли, говорили, зробили висновки над помилками. Тому головне, якщо навіть помилки допускаються, робити швидкі висновки, виправляти ці помилки і рухатись далі», – відповів Корецький.

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Окремо прем'єр прокоментував петицію щодо відставки міністра. За його словами, звернення розглянуть відповідно до чинного законодавства. Наразі ним займається Міністерство юстиції.

«Буде відповідна реакція, і вона безумовно буде публічною», – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, Мінветеранів вислухало пропозиції ветеранської спільноти після скандалу із заявами Кіма.

Кім підбив перші 100 днів роботи міністром у справах ветеранів.

Рада ветеранів війни за незалежність України розкритикувала окремі висловлювання міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, які він зробив у нещодавньому інтерв’ю українському медіа. У Раді назвали ці заяви неприйнятними та закликали посадовця публічно вибачитися перед ветеранами й пояснити свою позицію.

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