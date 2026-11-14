Відео: Костенко пояснив, чому Росія наразі не готова завершити війну проти України

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Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що наразі немає передумов для припинення Росією війни. На його думку, це робить досягнення миру на цьому етапі неможливим.

«Зараз не створені умови на полі бою для того, щоб Росія закінчувала війну. Вони нас обстрілюють, вони бачать, що все-таки їх дрони долітають, вони тероризують наших громадян. І щонайменше на зиму вони розуміють, що в них є деяка перевага. Щонайменше це шантаж тим, що вони можуть зупинити інфраструктуру, зупинити газопостачання, водопостачання. І вони розраховують, що під цим тиском ми підемо на перемовини і на умови, які вигідні їм. І тому умов для того, щоб закінчувати щось, я не бачу», – зазначив Костенко.

Він додав, що наразі на фронті Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зупинивши стрімкий наступ росіян. Водночас, зазначає Костенко, про перехоплення ініціативи українськими захисниками наразі не йдеться.

«Важливо те, що ми зупинили швидке просування ворога. Ще рік тому це було одним із стратегічних завдань – навіть не відвоювати на даний момент територію, а зупинити ворога із тих позицій, на яких ми його зупинимо, і завдавати йому максимальні втрати. Це те, що ми зараз і робимо», – пояснив Костенко.

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Він додав, що наразі Сили оборони завдають РФ рекордних втрат у живій силі. Однак, наголошує нардеп, Росія ще має ресурси та людей для того, щоб продовжувати війну в Україні.

«І ворог не просто так б'є по нашим тилам. Тому що бачить, що йому складно щось зробити саме на полі бою. І тут наші Сили оборони, проводять асиметричні дії, щоб десь обманом, десь за допомогою технологій хоча б невеличкі тактичні перемоги, але робити. Це приносить свій результат в довгостроковій перспективі. Найголовніше, що ми знаємо, що однією обороною ти перемогу не здобудеш. І це факт, це аксіома військова», – наголосив Костенко в ефірі «Говорить великий Львів».

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