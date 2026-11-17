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Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко 17 листопада опублікував матеріали кримінального провадження, у якому, за його твердженням, фігурують дружина керівника САП Олександра Клименка та керівниця адвокатського бюро Наталія Редіч. Він заявляє про можливу схему підкупу суддів Вищого антикорупційного суду та домовленостей із прокурорами щодо справ клієнтів юридичної фірми.

За його словами, саме це кримінальне провадження стало причиною нічних обшуків в Офісі генерального прокурора, які проводили співробітники НАБУ та САП. Він стверджує, що метою обшуків було отримання доступу до матеріалів справи.

За версією колишнього генпрокурора, дружина керівника САП та керівниця адвокатського бюро після того, як дізналися про існування провадження, обговорювали можливі підстави для підозр і намагалися з'ясувати, які саме їхні дії могли стати відомі слідству. Кравченко також заявив, що фігурантки нібито зверталися до ворожки.

Оприлюднений епізод, як стверджує Кравченко, стосується системного підкупу суддів ВАКС та домовленостей із прокурорами САП для ухвалення рішень на користь клієнтів адвокатського бюро. За його словами, ключову роль у цій схемі відігравали керівниця бюро Наталія Редіч та адвокатка, яка є дружиною Олександра Клименка.

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Окремо Кравченко розповів про епізод під назвою «Врятувати мера». Він стосується, за його твердженням, підкупу суддів Апеляційної палати ВАКС в інтересах міського голови одного із західних міст України, якого обвинувачували у незаконному збагаченні.

Колишній генпрокурор закликав керівника САП Олександра Клименка подати у відставку, заявивши, що подальше оприлюднення матеріалів триватиме.

Раніше САП назвала нові плівки ексгенпрокурора Кравченка спробою тиску на слідство.

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував аудіозаписи розмов, які, за його твердженням, можуть свідчити про занепокоєння найближчого оточення керівника САП Олександра Клименка через матеріали кримінальних проваджень. Ідеться про події після обшуків НАБУ в Офісі генерального прокурора 4 вересня 2026 року.

Раніше ексгенпрокурор Кравченко заявив, що за ним стежили в Австрії: серед причетних — керівники НАБУ та САП.

Нагадаємо, колишній генпрокурор Руслан Кравченко після виїзду з України зареєстрував основне місце проживання у Відні.

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