Відео: Кравченко оприлюднив записи розмов дружини керівника САП Клименка щодо обшуків в Офісі генпрокурора

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Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував аудіозаписи розмов, які, за його твердженням, можуть свідчити про занепокоєння найближчого оточення керівника САП Олександра Клименка через матеріали кримінальних проваджень. Ідеться про події після обшуків НАБУ в Офісі генерального прокурора 4 вересня 2026 року.

Про оприлюднення записів Кравченко повідомив у Telegram, опублікувавши відео з фрагментами розмов. Він стверджує, що обшуки, які проводили в межах розслідування діяльності шахрайських кол-центрів, могли мати іншу мету — отримання доступу до матеріалів інших кримінальних проваджень, зокрема результатів негласних слідчих дій щодо людей з оточення керівництва антикорупційних органів.

За версією, викладеною в оприлюдненому відео, наступного ранку після обшуків дружина керівника САП зателефонувала своїй подрузі, адвокатці Наталії Редіч, і попросила про термінову зустріч.

Перед зустріччю Редіч нібито звернулася до спільної знайомої на ім'я Вероніка, яку Кравченко називає ворожкою. За його словами, її послугами користувалася також дружина Клименка. Під час розмови адвокатка намагалася з'ясувати, чи може кримінальне провадження стосуватися можливого незаконного збагачення родини керівника САП, зокрема майна, оформленого на його батьків.

Згодом жінки зустрілися на дитячому майданчику в Києві. Як стверджується в записах, під час розмови дружина Клименка застерегла подругу від необережних висловлювань.

Після цього Редіч повторно звернулася до Вероніки. Цього разу її цікавило, чи можуть оприлюднити листування дружини керівника САП та чи прослуховують її телефон, офіс і автомобіль.

Що відомо про подальші зустрічі та телефонні розмови

За словами Кравченка, 7 вересня дружина Клименка та адвокатка знову зустрілися в одному зі столичних кафе. Перед зустріччю Редіч нібито залишила телефон і сумку в автомобілі.

Того ж вечора адвокатка, як стверджує ексгенпрокурор, придбала новий телефон на радіоринку «Караваєві дачі» та перенесла на нього інформацію зі старого пристрою. Приблизно за годину їй зателефонувала дружина керівника САП. Під час розмови Редіч повідомила, що діє за раніше «визначеним планом».

Кравченко припускає, що такі дії могли бути спробою уникнути можливого стеження та приховати зміст комунікацій.

Кравченко заявив про можливий витік матеріалів слідства

Окремо колишній генеральний прокурор розповів про кримінальне провадження, матеріали якого, за його версією, могли зацікавити НАБУ та САП.

Він стверджує, що в межах цього провадження раніше повідомили про підозри, однак після обшуків в Офісі генпрокурора відповідні відомості нібито протиправно вилучили з державного реєстру. Крім того, інформація зі слідчих матеріалів, за словами Кравченка, стала відома особам, яких вона стосувалася.

Ці події ексгенпрокурор пов'язує з подальшою операцією НАБУ і САП під назвою «Карфаген». Він припускає, що окремі антикорупційні розслідування могли використовувати для відвернення уваги від можливих правопорушень в оточенні керівництва антикорупційних органів або як інструмент тиску на правоохоронців, які розслідували відповідні справи.

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Кравченко анонсував подальше оприлюднення документів, записів розмов та інших матеріалів. За його словами, вони можуть підтвердити зв'язок між обшуками в ОГП, можливим витоком слідчої інформації та операцією «Карфаген».

Водночас наведені звинувачення та припущення є версією колишнього генпрокурора. Оприлюднені фрагменти розмов самі по собі не підтверджують викладених ним тверджень.

Джерело: Руслан Кравченко

Раніше ексгенпрокурор Кравченко заявив, що за ним стежили в Австрії: серед причетних — керівники НАБУ та САП.

Нагадаємо, колишній генпрокурор Руслан Кравченко після виїзду з України зареєстрував основне місце проживання у Відні.

Також відомо, що Руслан Кравченко задекларував 1,36 млн грн заробітної плати за неповний 2026 рік, тоді як доходи його дружини Олександри перевищили 5,4 млн грн. Відомості про майно, доходи та заощадження подружжя містяться в декларації, поданій після звільнення.

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