Відео: Кулеба запропонував об’єднати області України

Він вважає, що варто повернутися та встановити територіальний устрій, який відповідатиме історичним закономірностям розвитку України.

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«Наприклад, має бути Волинь, має бути Галичина, має бути Запорожжя, має бути Слобожанщина, Сіверщина і так далі, і тому подібне. Має відбутися укрупнення територіальних одиниць», — підсумував Кулеба.