Відео: Кулеба запропонував об’єднати області України
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Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив за зміну нинішнього територіального устрою України, який, за його словами, дістався у спадок від СРСР. Серед можливих нових регіонів він назвав Волинь і Сіверщину.
Він вважає, що варто повернутися та встановити територіальний устрій, який відповідатиме історичним закономірностям розвитку України.
«Наприклад, має бути Волинь, має бути Галичина, має бути Запорожжя, має бути Слобожанщина, Сіверщина і так далі, і тому подібне. Має відбутися укрупнення територіальних одиниць», — підсумував Кулеба.