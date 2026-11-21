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21 листопада у західних областях України різко погіршилися погодні умови. Львівську та Івано-Франківську області засипає снігом, через що на дорогах можливі ускладнення руху та погіршення видимості.

Мешканцям і гостям регіону рекомендують враховувати погодні умови під час планування поїздок. Особливо уважними варто бути в гірській місцевості, де ситуацію ускладнюють низька температура та сильний вітер.

«На вершині Піп Іван прогнозують туман, сильний вітер до 20 м/с, мороз -3°C та обледеніння», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Такі погодні умови становлять небезпеку для туристів. Через туман можна втратити орієнтири, а обледеніння підвищує ризик падіння на скелях і гірських стежках. Сильний вітер також ускладнює пересування відкритими ділянками.

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Про це повідомляється із посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.

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