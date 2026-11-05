Відео: Меланія Трамп отримала орден княгині Ольги від України

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець особисто передав першій леді США Меланії Трамп орден княгині Ольги.

Нею її нагородили за вагомий внесок у гуманітарну підтримку України та повернення українських дітей.

Церемонія відбулася у Білому домі під час заходу, присвяченого встановленню локального припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках.

Меланія Трамп подякувала за нагороду та передала лист для президента України Володимира Зеленського із закликом до миру.

У Білому домі представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв подарував першій леді США Меланії Трамп картину, яку намалювала 11-річна дівчинка, вивезена з окупованих Олешків до російського Туапсе. Це сталося під час зустрічі, присвяченої гуманітарній операції з евакуації людей із міста. На заході також були присутні українські представники — омбудсмен Дмитро Лубінець і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Перша леді США Меланія Трамп написала листи президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Володимиру Путіну. Їх вона передала українській і російській делегаціям під час зустрічі в Білому домі 5 листопада. Сторони обговорювали гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, якій передувало локальне припинення вогню.

У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та рф, організована першою леді США Меланією Трамп. Подія відбулася після локального припинення вогню та гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

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