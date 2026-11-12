Відео: На Київщині затримали 13 учасників сутичок біля пункту Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці

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Правоохоронці затримали 13 осіб, причетних до сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада поблизу місця дислокації Національної гвардії. За даними СБУ та Нацполіції, серед фігурантів — імовірна організаторка провокацій із підробленим посвідченням хірурга та молодик, який пошкоджував транспорт кувалдою.

Що відомо про затриманих

У межах розслідування правоохоронці провели ще 14 обшуків. Сімом затриманим суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Серед фігурантів — 18-річний уродженець Запорізької області, який, за інформацією слідства, чотири з половиною роки прожив в окупації та переїхав на Київщину лише за кілька місяців до інциденту. Під час сутичок він бив кувалдою по патрульному автомобілю та автобусу військових.

Також до блокування проїзду та пошкодження транспорту Нацгвардії долучилися 22-річна місцева жителька, яка не має роботи, та 21-річний будівельник із Рівненщини. За даними правоохоронців, вони не лише псували техніку, а й закликали інших учасників натовпу трощити транспорт.

Організаторка використовувала підроблене посвідчення хірурга

За версією слідства, організацією інциденту займалася місцева жителька, яка представлялася працівницею приватного медичного закладу. Жінка мала підроблене посвідчення лікаря-хірурга та закликала людей штурмувати тимчасовий пункт військових.

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У СБУ зазначили, що затримана не здобувала вищої медичної чи фармацевтичної освіти. Міністерство охорони здоров'я також підтвердило, що не видавало їй професійних сертифікатів або посвідчень.

Які підозри оголосили фігурантам

Дії затриманих кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України. Сімом особам оголосили підозри у перешкоджанні законній діяльності військових формувань і поширенні інформації про їхнє розміщення.

Ще шістьом фігурантам поліція інкримінує хуліганство та опір правоохоронцям. За цими статтями причетним до подій може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Джерело: СБУ

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