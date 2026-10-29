Відео: на Полтавщині 30 жовтня оголошено днем жалоби через ворожий удар по Кременчуку

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На Полтавщині 30 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару по Кременчуку. У місті ворог вдарив по двох локаціях, внаслідок чого троє людей загинули, а ще 32 особи зазнали поранень, серед них шестеро дітей. Наразі дев'ятьох постраждалих госпіталізовано до стаціонарних відділень лікарень.

На першій локації ворожого влучання пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. На другій локації руйнувань зазнали приватні будинки та будівля школи-інтернату, де дітей встигли своєчасно перевести в укриття.

На місцях подій працюють усі відповідні служби та оперативний штаб. Комунальники й благодійні організації надають місцевим жителям необхідну допомогу для тимчасового перекриття пошкоджених вікон та стель, ліквідація наслідків триває.

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Джерело: начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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