Відео: На Прикарпатті сіру сову після реабілітації повернули до дикої природи

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У Галицькому національному природному парку на Івано-Франківщині випустили на волю сіру сову, яку у вересні доправили до Центру реабілітації з села Угринів поблизу Івано-Франківська. Після відновлення птах успішно повернувся до природного середовища.

Про це повідомили на сторінці Галицького національного природного парку.

Сова пройшла необхідну реабілітацію, після чого її випустили в лісовому масиві на території національного парку.

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Працівники парку також поділилися унікальними кадрами повернення птаха до дикої природи.

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