Відео: на Рівненщині ексгумували останки майже 50 загиблих у Другій світовій війні

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У селищі Млинів на Рівненщині пошуковці ексгумували 47–48 останків людей, загиблих під час Другої світової війни. Їх виявили на території Меморіалу слави, де раніше перепоховали радянських військових.

На монументі були викарбувані 347 прізвищ, однак ця кількість не підтвердилася.

За словами археологів, останки спочатку поховали на околицях селища, а згодом перенесли до центру Млинова. Під час пошукових робіт у липні цього року виявили 15 домовин.

Серед знайдених останків ідентифікували шістьох жінок і двох дітей. За попередніми даними, більшість загиблих були військовими. Археологи припускають, що останки дітей могли потрапити до поховання під час перенесення тіл із місцевого кладовища.

Поруч із похованнями знайшли особисті речі — ложки з ініціалами власників, частини шкіряних ременів і чобіт, фрагменти окулярів та бритву. Зразки ДНК відібрали для експертизи, а речі, які можуть допомогти в ідентифікації загиблих, після опрацювання передадуть до Рівненського краєзнавчого музею.

Після ексгумації останки перепоховали на місцевому кладовищі. Остаточну кількість загиблих встановлять після детального дослідження.

Джерело: Укрінформ

До цього Польський Інститут національної пам’яті заявив, що Україна дозволила провести ексгумаційні роботи на місці колишнього села Гута Пеняцька. Йдеться про пошук та ексгумацію останків жертв Волинської трагедії.

На Волині українські та польські фахівці завершили ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, де проводили дослідження місць масових поховань часів Другої світової війни.

Українські та польські фахівці під час пошукових робіт на Голосківському кладовищі у Львові вже ексгумували останки 89 військових.

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