Відео: на Волині єгері спіймали браконьєрів та врятували косулю

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У Володимир-Волинському та Ківерцівському надлісництвах на Волині єгерські служби провели дві успішні операції із захисту дикої природи. Під час патрулювання угідь фахівці виявили двох нелегальних мисливців, а також врятували європейську сарну, яка потрапила у колодязь.

У першому випадку порушниками виявилися жителі села Галичани Луцького району, які здійснювали незаконне полювання з гладкоствольною зброєю. На місце події викликали правоохоронців, які вилучили рушниці та склали на чоловіків адміністративні протоколи. Водночас поблизу селища Колки єгері оперативно визволили з закинутого колодязя косулю, про яку повідомив місцевий мешканець, після чого неушкоджену тварину повернули у дику природу.

Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.

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