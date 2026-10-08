Відео: на Волині єгері спіймали браконьєрів та врятували косулю
У Володимир-Волинському та Ківерцівському надлісництвах на Волині єгерські служби провели дві успішні операції із захисту дикої природи. Під час патрулювання угідь фахівці виявили двох нелегальних мисливців, а також врятували європейську сарну, яка потрапила у колодязь.
У першому випадку порушниками виявилися жителі села Галичани Луцького району, які здійснювали незаконне полювання з гладкоствольною зброєю. На місце події викликали правоохоронців, які вилучили рушниці та склали на чоловіків адміністративні протоколи. Водночас поблизу селища Колки єгері оперативно визволили з закинутого колодязя косулю, про яку повідомив місцевий мешканець, після чого неушкоджену тварину повернули у дику природу.
Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.
У Львівській області браконьєри вбили двох червонокнижних зубрів. Останки одного з них чоловіки намагалися спалити.
Раніше у Чорнобильській зоні відчуження на російській міні підірвався кінь Пржевальського.