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19 листопада поліцейські Волинської області викрили групу осіб, яка займалася збутом амфетаміну на території регіону.

Операцію провели співробітники управління карного розшуку ГУНП за силової підтримки роти поліції особливого призначення та управління КОРД. До заходів також долучилися представники Військової служби правопорядку. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура.

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Про це повідомляє Поліція Волинської області.

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