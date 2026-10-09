Відео: на Закарпатті судитимуть адміністраторку нелегального казино

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Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно адміністраторки нелегального ігрового закладу у смт Великий Березний. За період роботи закладу організатор незаконно отримав та легалізував майже 1,7 млн грн, частину з яких виплатили підозрюваній за її роботу.

Жінці інкримінують організацію та проведення азартних ігор без ліцензії за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. У ході обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, а майно фігурантів арештували.

Слідство стосовно організатора казино наразі триває, правоохоронці встановлюють його місцезнаходження та можливих спільників.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура.

Раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України запідозрило у несплаті податків на 1,2 млрд грн найбільшого ліцензіата азартних ігор в мережі Інтернет.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох росіян та п’ятьох громадян України, які створили нелегальне онлайн-казино, що перерахувало до рф майже 3 млрд грн своїх прибутків.

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