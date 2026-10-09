Відео: на залізничних станціях Київщини встановлюють модульні укриття

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На пасажирських станціях Київської області розпочали встановлення модульних укриттів для захисту пасажирів і персоналу.

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що перші такі захисні споруди вже з'явилися у Глевасі, а найближчим часом завершаться роботи на платформах у Вишневому та Броварах.

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Сертифіковані конструкції розраховані на 29 осіб та встановлюються як оперативний захід безпеки через дефіцит капітальних укриттів, що особливо важливо в умовах атак на залізничну інфраструктуру. Обласна влада спільно з Укрзалізницею та громадами планує масштабувати цей проєкт на інші вокзали регіону.

Джерело: Тимур Ткаченко у Телеграмі.

Раніше Кличко скаржився, що у столиці неможливо офіційно використовувати мобільні укриття, оскільки для них не розроблені державні будівельні норми (ДБН).

Нагадаємо, у Запоріжжі у дворах багатоповерхівок планують встановити спеціальні модульні укриття.

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