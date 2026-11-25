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Національне антикорупційне бюро направило до Офісу генпрокурора позицію щодо необхідності відкриття провадження стосовно голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. За словами керівника САП Олександра Клименка, рішення про початок розслідування належить виключно до повноважень генпрокурора.

В інтерв'ю «Українській правді», відео якого розміщено на ютюб-каналі видання, Клименко нагадав, що в кінці цього року спливає термін розслідування, тому рішення по справі незаконних виплат парламентарям має бути прийняте.

Говорячи про те, чи встановлені джерела походження цих коштів та чи могли це бути кол-центри, керівник САП сказав: «Як ми бачимо зі слідства, це не якась епізодична історія, це відбувалося на системній основі, в різні періоди джерела (походження коштів) були різні... в тому числі розглядається слідча версія, що ці кошти могли бути із так званих кол-центрів, оскільки сама механіка передачі цих коштів… максимально схожа з тим, яким чином передавалися кошти у справах «Карфаген» і «Карфаген 2».

Відповідаючи на питання про те, чи міг керівник фракції «Слуга народу» бути тією людиною, яка організовувала виплати депутатам у конвертах, Клименко зауважив: «Для того, щоб говорити про конкретного депутата, по ньому потрібно розпочати розслідування. Це відповідальність генерального прокурора».

Керівник САП зазначив, що антикорупційні органи вже давно закликають надати право антикорупційним органам починати розслідування щодо народних депутатів, втім наразі, поки такі зміни не прийняті, це є виключно повноваженням генпрокурора.

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«Наскільки мені відомо, одночасно із заявою ЦПК звернувся до Офісу генпрокурора і до НАБУ. І НАБУ направило свою позицію до Офісу генпрокурора, що потрібно вносити (відомості в ЄРДР щодо можливих протиправних дій Арахамії)… Факти, викладені в заяві, неможливо перевірити без початку досудового розслідування», — пояснив керівник САП.

Як повідомлялися із посиланням на Центр протидії корупції (ЦПК), 4 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про можливий злочин голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. До цього, у жовтні, ЦПК звернувся до Ковальського із заявою про злочин Арахамії.

НАБУ 27 грудня 2025 року повідомило про викриття організованої групи, до якої, за версією слідства, входили чинні народні депутати та яка забезпечувала виплати за голосування у Верховній Раді. У межах цього провадження підозри отримали п'ятеро парламентарів, зокрема заступник голови фракції «Слуга народу» Юрій Кісєль. Крім того, наприкінці 2025 року правоохоронці провели обшуки у помічника Давида Арахамії. За матеріалами судових ухвал, організовану групу очолював народний депутат із керівництва фракції «Слуга народу», який міг отримати $85 тис. для подальшої передачі іншим парламентарям.

У ЦПК вважають, що до організації виплат народним депутатам за потрібні голосування може бути причетний Арахамія. Таке припущення в організації пов'язують із матеріалами судових ухвал, у яких ідеться про керівника організованої групи з числа керівництва фракції «Слуга народу», а також із даними про обшуки у помічника Арахамії. Водночас у ЦПК наголошують, що встановити можливу причетність голови фракції можна лише в межах досудового розслідування.

Джерело: УП

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора не відкрив справу проти Арахамії попри рішення суду.

Як пояснили у Центрі протидії корупції, 19 жовтня вони подали заяву про ймовірну роздачу Арахамією «конвертів» депутатам за голосування. Ковальський відписався, як і попередній генпрокурор Кравченко: мовляв, НАБУ вже розслідує, і переслав заяву туди. Але реєструвати справу щодо нардепа може лише генпрокурор. НАБУ саме це й підтвердило: без реєстрації Бюро розслідувати Арахамію не може.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримали судовий дозвіл на забір біологічних зразків у помічника голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії у справі про ймовірні виплати народним депутатам у конвертах. За інформацією журналіста Михайла Ткача, слідчі можуть намагатися встановити зв'язок між вилученими грошима та керівництвом фракції, зокрема через дослідження відбитків на купюрах. Журналіст Юрій Ніколов зазначає, що це може свідчити про подальший розвиток розслідування.

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