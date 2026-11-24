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НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі про вимагання неправомірної вигоди від підрядників, які укладали договори з Полтавською міською радою. Йдеться про посадовця міськради, якому інкримінують вимагання понад 3 млн гривень.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

За версією слідства, службовці Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради разом із колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міськради організували систематичне вимагання й отримання грошей від підрядних компаній.

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Від підприємств вимагали відкати у розмірі 10% від суми договорів, укладених із комунальними підрядними організаціями.

Дії нового підозрюваного кваліфікували за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.

Джерело: НАБУ

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