0:00 / 0:00

НАБУ викрило керівника одного з підрозділів Департаменту захисту національної державності СБУ, якого підозрюють у розголошенні таємниці досудового розслідування та передачі закритої інформації за неправомірну вигоду. За даними слідства, серед винагород були оплачений відпочинок родини в Буковелі та автомобіль BMW X5. За даними джерел видання UA.NEWS, мова йде про адвоката Богдана Якимця.

Як повідомили в НАБУ, слідство встановило два епізоди ймовірної корупційної діяльності посадовця.

Перший стосується розслідування НАБУ і САП щодо заволодіння нафтою та нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта». Наприкінці 2024 року, за версією слідства, співробітник СБУ домовився з довіреною особою одного з бенефіціарів так званої групи «Приват» передавати інформацію про перебіг розслідування та заплановані слідчі дії. Причетність бенефіціарів до цього провадження перевіряється.

За даними антикорупційного бюро, отримана інформація могла допомагати фігурантам обходити обмеження, пов'язані із санкціями, арештом активів та розшуком. В обмін на ці відомості довірена особа оплатила посадовцю проживання в готелі Radisson Blu Resort Bukovel вартістю 160 тисяч гривень. Наприкінці грудня 2024 року там відпочивала його дружина з дітьми.

Другий епізод, як стверджують детективи, стався у 2023 році. Тоді посадовець СБУ нібито домовився з колишнім директором із буріння АТ «Укргазвидобування» надавати йому інформацію з обмеженим доступом. Йшлося, зокрема, про дані із закритих державних реєстрів, а також відомості, які перебували в розпорядженні операторів і провайдерів телекомунікацій.

<br />

За надання інформації колишній топменеджер, за версією слідства, придбав для співробітника СБУ автомобіль BMW X5. Щоб приховати фактичного користувача, у червні 2023 року машину оформили на підконтрольну хабародавцю компанію. Водночас автомобілем користувалися сам посадовець та його дружина.

Посадовцю СБУ повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та розголошенні даних досудового розслідування. Довірену особу одного з бенефіціарів групи «Приват» і колишнього директора з буріння «Укргазвидобування» підозрюють у наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Джерело: НАБУ

У середу, 18 листопада, за ініціативою народного депутата Олексія Гончаренка у Київраді розпочалося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради (ТСК) щодо порушення законодавства у сфері оборони та корупційних правопорушень. На нього був запрошений генерала СБУ Сергій Дука.

Нагадаємо, генерал Сергій Дука зʼявився на засідання та відповідав на певні питання. Зокрема під час засідання Дука заявив, що дивився інтерв'ю з «Мексиканцем», однак особисто з ним не знайомий..

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

Раніше фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін, відомий як «Мексиканець», дав інтерв'ю блогеру Василю Тимошенко, в якому розповів про місячний оборот кол-центрів, їх загальну кількість в Україні та необхідність кришування такого бізнеса.

Також Буркін розповів, за якими видами шахрайства діляться кол-центри в Україні. За його словами, кол-центри діляться на 5-6 гілок за родом занять. Це могли бути кол-центри, які працювали по банках, це як раз кол-центри, які обманюють бабусь-дедусів. Це могли бути кол-центри, які працюють по форексам. Це не обман, але тут шукають авантюристів, які хочуть швидкого заробітку. Це кол-центри по гадалкам. Кол-центри по торгівлі бадами, кол-центри по пірамідам, це кол-центри по поверненню інвестицій.

Окрім того, «Мексиканець» підтвердив свій голос на записах та пояснив слова про напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. «Денис Бігус не отримав жодної погрози на свою адресу. Відносно Дениса Бігуса не було вжито ніяких дій. Мало, що я кажу в приватних бесідах з ким би то не було», — заявив співрозмовник Василя Тимошенко.

Читай нас у