Відео: Надія Савченко розповіла, що допомагає їй знаходити радість під час війни

0:00 / 0:00

Колишня народна депутатка, а нині майор ЗСУ та заступниця командира батальйону з бойової роботи поділилася думками про маленькі радощі серед воєнних буднів. Савченко наголосила, що навіть у складних обставинах життя триває, а світ іще живе.

За словами Савченко, на війні звичні для мирного життя речі набувають зовсім іншого значення.

«Коли був обстріл, а зараз тиша, це такий перепад, і десь там співають пташки. Ти думаєш: «О, світ іще живе», – поділилася Савченко.

Радістю, за її словами, може бути навіть можливість допомогти побратиму, поспілкуватися з людиною, з якою є про що поговорити, або помітити красу довкола. Можна радіти красивому пейзажу, навіть якщо він – прямісінько за спаленим будинком.

Надія Савченко провела паралель із перебуванням у в'язниці, де людина тривалий час позбавлена можливості бачити світ за вікном. Навіть у таких умовах вона шукає маленькі моменти, за які можна зачепитися: спогади про близьких, приємні події, будь-які зміни навколо.

<br />

Військова наголосила, що важливо не лише згадувати колишнє життя, а й поступово відкривати для себе те, яке є зараз.

«Ти забуваєш, як жив раніше і починаєш входити в те, що тут теж життя. І що більше ти активний у цьому житті, то більше воно тобі цікаве. Ти менше в депресії сидиш», – сказала Савченко у інтерв’ю Наталі Влащенко.

Раніше Надія Савченко прокоментувала інформацію про свій другий полон.

До цього Савченко написала заяву на Безуглу до СБУ.

Також Надія Савченко показала, як живе поза політикою.

Читай нас у