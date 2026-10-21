Відео: Обшуки у голови НБУ Пишного пов’язані з КарпатНафтоХімом і Сенс Банком — нардеп

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Обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо заводу «КарпатНафтоХім» та управління Сенс Банком сторонніми особами. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на кілька власних джерел.

За словами Железняка, в обох випадках фігурує Василь Веселий, якого депутат назвав «смотрящим від Банкової».

Також нардеп стверджує, що, за свідченням колишнього голови наглядової ради Сенс Банку, саме Андрій Пишний привів Веселого до банку.

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До цього НАБУ підтвердило обшуки у приміщенні Нацбанку та у одного зі співробітників.

Раніше нардеп Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшуки в кабінеті голови Нацбанку Андрія Пишного.

Нагадаємо, Пишний заперечив, що впливав на кадрові рішення у Сенс Банку.

Окрім того, у Сенс Банку також пройшли обшуки на тлі антикорупційної спецоперації НАБУ та САП.

Кандидатуру бізнесмена Василя Веселого на роботу в «Сенс Банку» рекомендувавголова Національного банку України Андрій Пишний. За словами Шевкі Аджунера, Пишний особисто познайомив його з Веселим ще до початку процедури співбесід.

Вищий антикорупційний суд призначив голові правління «Сенс Банку» Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень, яку необхідно внести протягом п’яти днів. Прокуратура вимагала 150 млн грн.

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