Відео: Після чотирьох років полону додому повернувся воїн із Тернопільщини

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Після чотирьох років полону додому повернувся Андрій Чверенчук із села Скоморохи на Тернопільщині. Український військовий потрапив у полон із важким пораненням.

"Син брав участь у важких боях на Лиманському напрямі. Саме там він потрапив у полон у вересні 2022 року. У Андрія було складне поранення. Він пів року перебував у лікарні", - каже жінка.

За словами Ольги Дмитрівни, про те, як син потрапив у полон, йдеться у документальному фільмі "6 рота". У ньому побратими розповідають, що 25 вересня дві групи по 10 чоловік вирушили на штурм Лиману і потрапили в засідку. Окупанти атакували українських військовослужбовців. Андрій зазнав поранення і разом із побратимом залишився у М113. Хлопці почали бій. Згодом вони отримали наказ відступити у ліс для того, щоб могли відпрацювати артилеристи. Андрій та його побратим на позивний "Знахар", які були поранені, потрапили у полон.

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Андрій Чверенчук за освітою хімік, кандидат технічних наук. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він жив та працював у Києві. Став на захист України навесні 2022 року. Служив у складі 66-ї ОМБ ім. Князя Мстислава Хороброго.

"Протягом чотирьох років, які Андрій перебував у полоні, ми писали йому багато листів. Сподівалися, що вони стануть підтримкою для сина. На щастя, один лист він таки отримав. Згодом через хлопців, які звільнилися з полону, передавав нам вдячність за те, що ми йому написали. Також знаємо, що спершу Андрія утримували у Свердловській колонії, потім в Новосибірську, далі перевели в Камишино, де було найважче", - розповідає мати воїна.

Вона зізналася, що їй складно описати емоції, які відчула, коли почула у слухавці голос сина: "Я досі в ейфорії, ще до кінця не можу усвідомити свого щастя".

За словами жінки, протягом чотирьох років їй допомогли витримати розлуку з сином і невідомість молитва і віра в Бога.

Про це кореспондентці Укрінформу розповіла мати військовослужбовця Ольга Чверенчук.

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