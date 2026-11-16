Відео: поліція провела 33 обшуки у справі заворушень на Київщині

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Правоохоронці провели 33 обшуки за місцями проживання фігурантів та повідомили про підозри ще сімом учасникам масових заворушень і хуліганських дій поблизу підрозділу Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

«Шістьом із них інкримінують хуліганство за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, ще одній особі – опір працівникам правоохоронного органу за ч. 2 ст. 342 ККУ», — повідомили в Національній поліції України, зазначивши, що загальна кількість підозрюваних у межах спільного з СБУ розслідування зросла до 15 осіб, а слідчі готують до суду клопотання про обрання запобіжних заходів.

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Джерело: Нацполіція.

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