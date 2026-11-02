Відео: поліцію закидали яйцями під час заворушень у Петропавлівській Борщагівці

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У селищі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області місцеві мешканці закидали яйцями працівників поліції, які прибули до приватного будинку, де утримувалися військовослужбовці після самовільного залишення частини.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце події для роз'яснення ситуації, зазнав вербальних нападок та нецензурної лайки з боку присутніх громадян. Напруження виникло на тлі поширення інформації про ймовірне незаконне утримування людей, що спричинило масове зібрання та спроби штурму території.

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Джерело: УНН.

2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині в будинку виявили 25 людей. Четверо з них потребували допомоги медиків — їх планують доправити до лікарні. До будинку, де, за повідомленнями місцевих жителів, могли утримувати заручників, допустили медикиню та правоохоронця. Військове командування терміново вирушило у передмістя Києва на місце інциденту.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув у село Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, де біля приватного будинку зібралися місцеві мешканці. Очільник Нацгвардії підтвердив, що в будівлі утримували військовослужбовців НГУ, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і чотирьох із них госпіталізували для надання медичної допомоги.

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