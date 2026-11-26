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26 листопада президент Володимир Зеленський привітав американців із Днем подяки та подякував за підтримку України під час війни.

У відеозверненні він висловив вдячність американцям за турботу, добрі серця та допомогу, наголосивши, що Україна залишається сильною і відновлюється після російських атак, зокрема завдяки підтримці друзів зі США.

Зеленський зазначив, що українці прагнуть звичайного мирного життя — можливості збиратися родинами, не боятися обстрілів, радіти успіхам дітей та бути поруч із близькими. Водночас мільйони людей досі позбавлені цього через війну.

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе для завершення війни, збереження незалежності та досягнення миру. Він також подякував американцям, які допомагають Україні, приїжджають до країни та підтримують боротьбу за свободу.

Happy Thanksgiving, America! Thank you for caring, for having such good hearts, and for standing with us. I hope that just as you give us strength today, our courage and our love of freedom will always give strength to you – and to everyone who believes in freedom and values. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 26, 2026

Джерело: Володимир Зеленський.

У четвер, 26 листопада 2026 року, американці відзначатимуть День подяки — одне з найважливіших родинних свят у США. Цього дня сім’ї збираються за великим столом, дякують за все хороше, що сталося протягом року, і готують традиційні страви. Головною зіркою святкової вечері зазвичай стає запечена індичка, яку подають із картоплею, журавлинним соусом, начинкою та гарбузовим пирогом.

Колишнього президента США Джо Байдена разом із дружиною Джилл помітили в аеропорту Філадельфії. Подружжя вирушило на острів Нантакет, де традиційно проводить День подяки разом із родиною.

На західному та східному узбережжях США очікують потужні шторми, які можуть ускладнити автомобільні поїздки та авіаперельоти напередодні й у День подяки.

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