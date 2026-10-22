Відео: прикордонники знайшли десятьох ухилянтів у фурі з молоком

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Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону зупинили вантажівку під керуванням 40-річного громадянина Молдови, який намагався незаконно вивезти за кордон десятьох українців. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Водій стверджував, що транспортує палети з молоком, а напівпричіп був опломбований під митним забезпеченням. Під час огляду серед палетів правоохоронці виявили чоловіків із різних областей, які сплатили за поїздку від 3 до 15 тисяч доларів США та тримали зв'язок із водієм через радіостанцію.

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Пасажирів притягнуто до адміністративної відповідальності, а іноземцю оголошено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

СБУ та Нацполіція викрили 8 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах.

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