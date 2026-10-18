Відео: рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці Одеси після російського удару

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Унаслідок чергової російської атаки в Одесі 18 жовтня зазнав пошкоджень дев'ятнадцятиповерховий житловий будинок. У будівлі пошкоджено покрівлю, котельню та квартири на верхньому поверсі, а також спалахнула пожежа.

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно прибули на місце події, евакуювали мешканців та ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на інші поверхи. Унаслідок ворожого обстрілу постраждала дитина. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 50 вогнеборців, а також психологів ДСНС для допомоги жителям.

Джерело: ДСНС України.

Уранці російські війська завдали масованого удару по Рівному та навколишніх населених пунктах. Серед цілей були об’єкти цивільної інфраструктури, після атаки виникли пожежі. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, займання вже локалізували, а інформації про поранених наразі немає.

російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками й артилерією.

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