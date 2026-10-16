Відео: росіянина, який вбив п'ятьох військових та цивільного на Харківщині взяли під варту

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Громадянин Росії Леонід Рижиков, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох військових і цивільного на Харківщині, перебуватиме під вартою 60 днів без права внесення застави.

На суді Рижиков визнав провину та заявив, що скоїв злочин через страх. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Також підозрюваний повідомив журналістам, що не планує просити про обмін до Росії.

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Джерело: Суспільне

У Харківському районі 13 жовтня невідомий убив п'ятьох українських військовослужбовців, застосувавши автоматичну зброю. Обставини інциденту наразі не уточнюються.

СБУ затримала військовослужбовця, якого підозрюють у передачі російській ФСБ інформації про позиції українських військових на Донеччині. За даними слідства, кулеметник однієї з бригад Сил безпілотних систем передавав дані про рух підрозділу, його бойові завдання та наслідки російських ударів. Він також позначав розташування військових і техніки на електронних картах та фотографував військові об’єкти.

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