Відео: На суді стало відомо, що топпосадовець Нацполіції Ценов вів справи з кримінальним авторитетом

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Вищий антикорупційний суд 5 листопада розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимиру Ценову. Йому інкримінують прикриття шахрайських колцентрів.

Про це повідомляє кореспондент UA.News із зали суду.

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За версією слідства, Володимир Ценов, який фігурує у матеріалах справи НАБУ «Карфаген» під псевдо «Прайс», був учасником схеми з прикриття шахрайських колцентрів. Слідство отримало докази контактів Ценова з кримінальним авторитетом Андрієм Осіповим (псевдо «Кримінал»). Під час судового засідання прокурор розповів подробиці схеми, яка діяла щонайменше з 5 січня до 27 липня 2026 року. Так, Осіпов скидав адреси підконтрольних кол-центрів, Ценов не проводив обшуки тощо по ним, ігноруючи їхню діяльність. Також він допомагав у тих випадках, якщо кол-центри вже були накриті іншими правоохоронцями. Коли вони вилучили комп'ютери й сервери шахрайського кол-центру, у справу втрутився Печерський райсуд, який ухвалив рішення віддати техніку назад. Ценов проконтролював, щоб комп'ютери успішно повернулися до шахраїв для відновлення їхньої діяльності.

За свою роботу Ценов отримував від Осіпова винагороду через криптогаманці.

Під час слухань прокуратура наполягає на триманні Володимира Ценова під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн. Свою позицію обвинувачення аргументувало тим, що Ценов відмовився співпрацювати зі слідством, надати паролі, логіни тощо, а отже приховує докази. Також існує високий ризик втечі та тиску на свідків з боку підозрюваного, який має потужні зв'язки у правоохоронних і судових органах.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Після оприлюднення нових матеріалів у межах справи «Карфаген» антикорупційні органи затримали першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова.

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Він пручався та погрожував зброєю.

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