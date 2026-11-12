Відео: Стефанчук поскаржився на жахливий холод у Раді

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час пленарного засідання 12 листопада поскаржився на низьку температуру в приміщенні парламенту.

«Ужас. Жах. Жахливо. Холодно», — сказав голова Верховної Ради.

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Перед цим народний депутат Данило Гетманцев повідомляв, що в будівлі Верховної Ради через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру столиці зникли водопостачання та опалення, а електроенергія подається з перебоями. За його словами, парламент опинився в таких самих умовах, як і решта мешканців Києва, де через роботу енергосистеми на межі можливостей тривають відключення світла та тепла.

Джерело: ТСН.

Тимчасова контрольна комісія Київради оцінила підготовку столиці до опалювального сезону. За словами голови профільної комісії Олександра Бродського, власна електрогенерація міста — ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які забезпечували близько 1,3 ГВт потужності, — повністю зруйнована. Водночас зимове споживання Києва становить близько 1,8 ГВт.

Зеленський доручив перевірити ситуацію з теплопостачанням у регіонах.

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