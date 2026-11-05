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Вищий антикорупційний суд взяв під варту на 60 діб з альтернативою застави у 15 млн грн Володимира Ценова — першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Він фігурує у справі «Карфаген» про «кришування» незаконних колцентрів.

Про це повідомляє кореспондент UA.News із зали суду. прокуратура вимагала для Ценова арешт і 20 млн грн застави, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного та його вплив у правоохоронних органах.

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За версією слідства, Володимир Ценов, який фігурує у матеріалах справи НАБУ «Карфаген» під псевдо «Прайс», був учасником схеми з прикриття шахрайських колцентрів. Слідство отримало докази контактів Ценова з кримінальним авторитетом Андрієм Осіповим (псевдо «Кримінал»). Під час судового засідання прокурор розповів подробиці схеми, яка діяла щонайменше з 5 січня до 27 липня 2026 року. Так, Осіпов скидав адреси підконтрольних кол-центрів, Ценов не проводив обшуки тощо по ним, ігноруючи їхню діяльність. Також він допомагав у тих випадках, якщо кол-центри вже були накриті іншими правоохоронцями. Коли вони вилучили комп'ютери й сервери шахрайського кол-центру, у справу втрутився Печерський райсуд, який ухвалив рішення віддати техніку назад. Ценов проконтролював, щоб комп'ютери успішно повернулися до шахраїв для відновлення їхньої діяльності.

За свою роботу Ценов отримував від Осіпова винагороду через криптогаманці.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Після оприлюднення нових матеріалів у межах справи «Карфаген» антикорупційні органи затримали першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова.

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Він пручався та погрожував зброєю.

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