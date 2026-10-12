Відео: Трамп повинен знати, що змінити президента в Україні може лише народ — Зеленський

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Володимир Зеленський заявив, що лише український народ має право обирати президента та змінювати лідера держави.

За словами президента, він готовий до проведення виборів, однак для підготовки необхідно щонайменше 60 днів.

Зеленський наголосив, що за цей час потрібно забезпечити безпеку виборчої інфраструктури та підготувати процес голосування.

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Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що для проведення виборів в Україні Росія має припинити війну. Так вона відреагувала на заклики президента США Дональда Трампа провести президентські вибори в Україні. Каллас наголосила, що під час війни важливо зберігати єдність суспільства, а міжнародні партнери мають насамперед тиснути на Москву.

До цього Зеленський назвав умову для проведення президентських виборів в Україні.

Раніше Ілон Маск слідом за Трампом розкритикував Зеленського.

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