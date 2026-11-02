Відео: У будинку в Петропавлівській Борщагівці виявили 25 людей, четверо поранені

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2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині в будинку виявили 25 людей. Четверо з них дістали поранення та потребують допомоги медиків — їх планують доправити до лікарні.

До будинку, де, за повідомленнями місцевих жителів, могли утримувати заручників, допустили медикиню та правоохоронця.

У будинку на вулиці Сонячна, 7 у районі Петропавлівської Борщагівки у Києві, де від опівдня місцеві мешканці бачили машини "швидкої допомоги" та поліцію, могли утримувати понад 20 людей. Серед них є поранені, повідомила працівниця медичної служби, яка зараз перебуває на місці інциденту.

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Жінка розповіла журналістам, що у приміщенні будівлі — від горищ і до підвалу — перебувають як мінімум 25 людей. Цивільні вони чи військові, — невідомо.

Чотири людини із тих, яких знайшли у приміщенні, потребують медичної допомоги. Їх уже завантажили до карет "швидкої допомоги".

Які конкретно ушкодження отримали чоловіки та хто їх їм завдав, медик не уточнила.

Про це повідомляється з посиланням на UNN.

Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

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