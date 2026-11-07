Відео: У ДТЕК пояснили, чому у будинках зникає світло після його повернення

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Споживачі скаржаться на те, що навіть після включення світла воно доволі швидко вимикається. Навіть якщо мова не йде про відключення по графіку, чи аварійне або екстрене відключення. Енергетик ДТЕК пояснив причину.



Причина у тому, що мешканці одразу вмикають багато електроприладів і мережі не витримують такого навантаження.

Представник ДТЕК наголосив, що при великому одночасному навантаженні не буде світла ні в кого.

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Нагадаємо, що у Київській області за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Це відбулося після повідомлення ДТЕК про сильне пошкодження їх об'єктів на Київщині 7 листопада унаслідок атак російських терористів.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 листопада про удар росіян по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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