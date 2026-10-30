Відео: У Києві провели на заслужений відпочинок рятувальника з 33-річним стажем

У столичному гарнізоні Державної служби з надзвичайних ситуацій провели на заслужений відпочинок начальника одного з підрозділів київських рятувальників Валентина Остапця. Він присвятив службі та порятунку людей 33 роки життя.

У 2026 році під час ліквідації наслідків чергової російської атаки Остапець потрапив під повторний обстріл і дістав важкі поранення. За службу та мужність рятувальника відзначили орденом «За мужність».

Свій професійний шлях Валентин Миколайович розпочав із посади рядового пожежного. За понад три десятиліття служби на його рахунку – сотні виїздів, ліквідація наслідків ворожих обстрілів столиці та безліч урятованих життів.

У 2026 році під час ліквідації наслідків чергової атаки РФ Валентин Остапець разом із колегами потрапив під повторний ворожий обстріл та отримав важке поранення. За відвагу та самовідданість він відзначений багатьма нагородами, зокрема орденом «За мужність» III ступеня.

Проводи ветерана відбулися за давньою та зворушливою традицією вогнеборців. Вдягнувшись у свою звичну бойову форму, Валентин Миколайович востаннє виконав службу – самостійно витягнув із боксу пожежну машину. Після цього колеги «викупали» його під струменями води з двох пожежних рукавів – це символічний ритуал змивання накопиченої за роки роботи кіптяви та тривог.

undefined

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у місті Києві.

Рятувальники ДСНС отримали першого пожежного робота від українського виробника.

Масштабні навчання ДСНС у Черкасах показали роботу авіації і спецзагонів.

Сапери ДСНС вилучили нездетоновану авіабомбу з приватного подвір’я в Харкові.

Читай нас у